Carga de 15 mil maços de cigarros é apreendida no Paraná após motorista escapar a pé por lavoura

Uma carga de 15 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar na noite deste sábado (19), na PR-239, em Toledo, na região oeste do Paraná. A mercadoria ilícita, de origem estrangeira, estava no interior de um veículo com placas falsas e foi abandonada pelo motorista após uma perseguição policial.

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A ocorrência teve início quando as equipes flagraram o condutor invadindo a pista contrária em uma curva da rodovia, manobra que quase resultou em colisões com outros automóveis que seguiam no sentido oposto. Diante do risco iminente, os agentes deram ordem de parada, que foi prontamente ignorada pelo suspeito. O motorista acelerou o veículo para tentar escapar da viatura, prolongando a fuga até acessar uma área de lavoura às margens da pista. Neste ponto, ele abandonou o carro e fugiu a pé em meio à vegetação, não sendo mais localizado pelas autoridades.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o automóvel estava totalmente carregado, transportando 30 caixas do produto contrabandeado. Além da carga ilegal, a fiscalização revelou que o carro utilizava placas clonadas pertencentes a um motorista da cidade de Palhoça, localizada na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Após os registros no local, o veículo e toda a mercadoria apreendida foram encaminhados à delegacia da Receita Federal no município de Cascavel, também no oeste paranaense, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.