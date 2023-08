Carga de 14 toneladas de leite em pó é apreendida no Noroeste do PR

Siga o TNOnline no Google News

Uma apreensão surpreendente foi realizada pela Receita Federal (RF) na noite desta quarta-feira (23), na rodovia PR-317, em Maringá, no Noroeste do Paraná. Uma carga de 14 toneladas de leite em pó de origem argentina foi interceptada e apreendida.

De acordo com o órgão, a carga milionária estava em um caminhão, dividida em 560 pacotes de 25 quilos cada. A nota fiscal do produto era fraudada e havia sido emitida por uma empresa do tipo "noteira", criada em nome de terceiros para o transporte irregular.

O motorista do caminhão relatou que o destino das toneladas de leite em pó argentino era São Paulo, capital. Conforme a RF, esta foi a primeira vez que uma carga deste porte do produto alimentício foi apreendida.

