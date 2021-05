Capotamento na PR-090 resulta na morte de 4 jovens

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Por volta das 22h30 desta segunda-feira (24), um acidente de trânsito resultou na morte de quatro jovens na PR-090, em Sapopema. Além das vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, o capotamento ocorreu na rodovia sentido Curiuva a Sapopema. O veículo, uma Toyota Hilux, capotou à margem esquerda da via e causou a morte instantânea de dois jovens, um de 19 anos e outro de 17. Outros dois ocupantes, de 17, chegaram a ser socorridos, porém não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda conforme as autoridades, o motorista da Hilux, de 18 anos, e um outro passageiro, de 20, ficaram gravemente feridos. As vítimas foram levadas para o hospital de Sapopema.