Capotamento na Avenida dos Pioneiros em Londrina deixa mulher ferida

Da Redação

Os Bombeiros foram chamados

Na manhã desta segunda-feira (01), uma mulher de 30 anos ficou ferida em um acidente de carro na Avenida Pioneiros, próximo à rotatória da Avenida Jamil Scaff, na zona leste de Londrina.

Bruna Shell, a vítima, estaria dirigindo sentido centro bairro quando perdeu o controle do veículo e acabou mudando de direção, atingindo a traseira de um veículo estacionado. Segundo informações preliminares, a motorista estaria sem cinto de segurança e acabou dormindo no volante.

A mulher não teve escoriações, mas reclamava de dores no pescoço. Uma estudante de enfermagem prestou os primeiros socorros e, posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Zona Norte pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). As informações são do site Tarobá News.





