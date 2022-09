Capotamento é registrado em Toledo e deixa feridos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Um grave acidente foi registrado por volta das 21h30 desta segunda-feira (26), na Rodovia PR-317, perímetro urbano de Toledo.

continua após publicidade .

Conforme apurado no local pela equipe de reportagem do Toledo News, a colisão foi frontal envolvendo um Fiat Linea e um Renault Sandero, que acabou capotando.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para o atendimento das vítimas, que eram ocupantes do Sandero.

continua após publicidade .

O condutor, motorista de aplicativo, resultou com uma fratura no braço, enquanto que os dois passageiros tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados para o atendimento médico em hospitais do município. No Linea não houve feridos.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada para atender ao acidente. Até o momento não foi possível confirmar as causas do acidente, uma vez que os condutores dos veículos relataram versões diferentes do ocorrido.

A Polícia Rodoviária realizou o teste etilométrico no condutor do Linea, e o resultado foi de 0,54mg/l, sendo que o homem foi encaminhado por embriaguez ao volante para a 20ª SDP Civil de Toledo-PR.

Com informações: Toledo News

Siga o TNOnline no Google News