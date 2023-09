Capotamento deixa vítimas de 20 e 21 anos gravemente feridas no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um capotamento deixou duas pessoas gravemente feridas na manhã deste domingo (17), em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu na Rodovia dos Minérios.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Segundo os socorristas, quatro pessoas estavam no veículo. De acordo com informações dos bombeiros, as vítimas graves possuem 20 e 21 anos e foram encaminhadas para o Hospital Cajuru, em Curitiba.

Além dessas, uma jovem de 21 também teve ferimentos e recebeu atendimento médico. Já a quarta pessoa não teve as informações de estado de saúde divulgadas, mas também foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As causas do capotamento ainda não foram detalhadas.

