Capotamento de Kombi deixa um morto e outros sete feridos na PR-218

Um homem de 36 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após a Kombi em que elas estavam capotar no início da tarde deste domingo (31) na PR-218 em Iguaraçu, na saída para Astorga, no norte do Paraná.

O veículo pertence a uma clínica de recuperação de dependentes químicos de Munhoz de Melo. Por conta da gravidade da ocorrência, o acidente mobilizou equipes do Aeromédico, duas ambulâncias básicas e uma avançada do Samu, uma ambulância do Corpo de Bombeiros e uma ambulância municipal.

De acordo com os socorristas, além da vítima fatal, outras quatro ficaram com ferimentos leves, duas com ferimentos moderados e uma outa com ferimentos graves.

As vítimas foram encaminhadas para o HU, Hospital Metropolitano. Bom Samaritano e hospital de Astorga.





