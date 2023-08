Capotamento de carro no sudoeste do PR deixa um morto e dois feridos

Uma pessoa morreu e duas pessoas ficaram feridas em capotamento de carro na madrugada deste domingo (20) em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 3 horas no prolongamento da Av. Júlio Assis Cavalheiro

Conforme informações preliminares, um automóvel VW/Gol descia pela avenida, e colidiu na traseira de um GM/Corsa e um Ford/Ka, que estavam estacionados e depois capotou.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados e constataram que três vítimas que ainda não tiveram a identidade revelada estavam fora do Gol. Uma pessoa morreu no local e duas com ferimentos considerados graves foram encaminhadas ao Hospital Regional.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, Criminalística e IML, para perícia e remoção do corpo.

* Com informações PP News/FB

