Capivara é encontrada morta com marca de tiro em parque no Paraná

Uma capivara encontrada morta na manhã desta sexta-feira (26) no Parque Barigui, em Curitiba, pode ser sido vítima de um tiro, de acordo com o delegado Guilherme Dias. Segundo Dias, uma marca no animal é "compatível com arma de fogo".

O delegado afirmou que a Polícia Civil (PC-PR) abriu investigação sobre o caso para apurar a causa exata da morte do animal. Disse, também, que a polícia está em busca de câmeras de segurança e testemunhas. As informações são do G1.

Dias afirmou que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente solicitou acesso, à Prefeitura de Curitiba, ao corpo da capivara.

O parque em que o animal foi encontrado é conhecido pela presença da capivaras, que vivem há anos no ponto turístico.

Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que uma equipe da pasta foi até o Barigui para ajudar na necropsia da capivara. Afirmou, também, que vai cooperar com as investigações da PC-PR.

