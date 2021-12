Da Redação

Capela mortuária é destruída por incêndio em Irati

A Capela Mortuária Santa Rita, em Irati, no Sudoeste do Paraná, foi destruída em um incêndio registrado na madrugada desta segunda-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos no incêndio. O fogo queimou o teto e a parte superior da capela. A motivação não foi informada. Segundo os bombeiros, no local vivia uma senhora, que não estava no apartamento durante o incêndio.

Um carro estava estacionado na garagem do edifício, mas não foi atingido pelas chamas.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para isolar o local.

