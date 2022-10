Capela é alvo de furto no PR; hóstias consagradas e cálice são levados

Da Redação

O crime ocorreu na última segunda-feira (17)

Uma capela do município de Cantagalo, na região central do Paraná, foi alvo de furto na última segunda-feira (17). Um boletim de ocorrência foi confeccionado e, de acordo com as informações do documento, hóstias consagradas e um cálice foram levados do local.

Fiéis chegaram na congregação Cristo Rei, que fica localizada em uma área rural chamada de Juquiá, na última segunda-feira, e notaram que a porta da igreja estava arrombada.

O pároco da Igreja Imaculada Conceição em Cantagalo, Eliseu Nahm, informou que a congregação havia recebido uma missa no último sábado (14) e, durante a celebração, o religioso consagrou 80 hóstias. O pão consagrado seria distribuído ao longo deste mês.

"Celebrei a missa no sábado (14) e deixei uma quantidade grande de hóstias para a comunidade, que tem missa apenas uma vez por mês. Roubaram Jesus. Por que fizeram isso?", disse o padre indignado.

Na unidade, uma missa é realizada mensalmente. Nos demais domingos, é feita uma celebração da palavra.

Segundo os fieis, o sacrário - onde estavam guardadas as hóstias consagradas - foi encontrado aberto e danificado.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

