Cão policial é encontrado após pular de viatura e desaparecer no PR

O caso ocorreu no distrito de Xaxim, em Toledo, na região Oeste do estado

Um caso incomum de desaparecimento mobilizou a equipe da Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) do Paraná. Na madrugada deste domingo (05), o cão policial Ollie pulou pela janela da viatura e desapareceu.

O caso ocorreu no distrito de Xaxim, em Toledo, na região Oeste do estado. Ollie ainda está passando por treinamento e não se sabe exatamente o que atraiu a atenção do cachorrinho para que ele pulasse do carro.

Após uma grande mobilização das autoridades, o animal foi localizado todo sujo, mas sem nenhum ferimento. Extremamente dócil, ele foi levado até uma clínica veterinária para passar por alguns exames.

O reencontro entre a condutora e Ollie foi registrado em foto. Veja:

Estagiário promovido

Ollie tinha sido promovido de estagiário para cão policial recentemente, no dia 10 de janeiro. A promoção ocorreu junto com seu parceiro canino, Ethan. Ambos são da raça pastor alemão.

Os dois tem quase dois anos de idade e, no período de estágio, passaram por treinamento específico para a função que iriam desempenhar no K9, o canil do BRFron.

Depois de promovidos, juntos os dois já fizeram grandes apreensões. Um dia antes de sumir, Ollie localizou 100 pacotes de cigarros e duas malas com baterias para celular, todos os produtos contrabandeados, dentro do bagageiro de um ônibus de viagem.

