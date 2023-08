Cão mora em delegacia do PR enquanto dono está preso; veja reencontro

Reencontros são sempre emocionantes para todos, e não foi diferente para um cachorrinho da cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, que encontrou seu dono após 90 dias separados. Acontece que o homem estava detido durante esse período.

De acordo com informações, o cãozinho passou a morar nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Cascavel enquanto seu tutor estava detido. Por três meses, o "caramelo" ficou no local e aguardou pacientemente pela soltura do dono.

O esperado reencontro aconteceu no último último sábado (12), e um vídeo do momento mostram a pura felicidade do cãozinho. As imagens mostram uma cena de felicidade tripla: o cachorro por reencontrar o dono, o homem por rever o animal de estimação e também por "ganhar" a liberdade novamente.

Não há informações por qual crime o homem teria ficado detido por cerca de 90 dias na Delegacia da PC de Cascavel.

*Com informações do portal de notícias CGN.

