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OPERAÇÃO SINERGIA

Cão farejador encontra maconha em ônibus durante operação em Rolândia

Passageiro também transportava mercadorias do Paraguai de forma irregular, segundo a PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 09:34:35 Editado em 28.05.2026, 09:34:30
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Cão farejador encontra maconha em ônibus durante operação em Rolândia
Autor Foto: Divulgação

Uma ação da Operação Sinergia, realizada pela equipe de Operações com Cães da Polícia Militar, resultou na apreensão de maconha e mercadorias irregulares em um ônibus de turismo na noite desta quarta -feira (27), em Rolândia.

- LEIA MAIS: PRF apreende quase uma tonelada de maconha após perseguição no Paraná

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A abordagem aconteceu na PR-986, na região do Parque Industrial. Conforme a PM, o ônibus vinha de Foz do Iguaçu quando foi fiscalizado pelos policiais.

Durante a vistoria no interior do veículo, o cão farejador indicou positivamente para possível presença de entorpecentes em um dos assentos. Após buscas, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha, pesando cerca de 7,99 gramas, com um dos passageiros.

Na sequência, os agentes também fiscalizaram as bagagens do abordado e localizaram diversos produtos oriundos do Paraguai introduzidos irregularmente no Brasil.

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Segundo a Polícia Militar, a Polícia Federal foi acionada e orientou que as mercadorias fossem encaminhadas à Receita Federal para os procedimentos administrativos e fiscais.

A droga foi apreendida e um Termo de Compromisso foi lavrado com base no artigo 28 da Lei de Drogas, referente ao porte para consumo pessoal.

Ainda conforme a PM, durante os procedimentos o passageiro apresentou comportamento hostil e teria ofendido os policiais, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. Não houve registro de feridos.

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apreensao de drogas cães farejadores Foz do Iguaçu mercadorias irregulares operação sinergia POLICIA MILITAR
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