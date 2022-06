Cão farejador encontra cocaína em ônibus e duas passageiras são presas

Da Redação

Com o auxílio de cães farejadores, a polícia apreendeu mais de quatro quilos de cocaína e prendeu duas mulheres, dentro de um ônibus, em Santa Tereza do Oeste, no oeste do Paraná, neste domingo (19). A droga seria encaminhada até Londrina, no norte do Estado.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), a equipe abordou um ônibus de transporte intermunicipal, durante a Operação Hórus, e um cão farejador indicou a presença de drogas presas nos corpos de duas mulheres.

As suspeitas, de 31 e 36 anos, disseram que levariam os 4,258 kg da droga até Londrina. Elas foram presas e encaminhadas com a droga para a Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, também no oeste do Paraná. A polícia prossegue com as investigações.

OUTRO CASO

Há pouco mais de uma semana o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), prendeu uma mulher flagrada transportando cocaína escondida embaixo do sutiã, em Foz do Iguaçu.

Os policiais realizavam bloqueio de rotina na estrada conhecida como estrada velha de Guarapuava, com abordagens a motoristas e motociclista, em uma dessas abordagens uma mulher que pilotava uma motocicleta foi flagrada com um tablete de cocaína.

A suspeita apresentava bastante nervosismo e ao ser indagada se estava com algo ilícito, ela contou aos policiais que havia cocaína escondida no sutiã.

Disse ainda que seria moradora do bairro Três Lagoas e estaria indo para Santa Terezinha levar o entorpecente. Na delegacia foi constatado que a mulher tinha ficha limpa até então. Ela ainda confessou que ganharia cerca de R$ 500,00 para levar a substância até a cidade vizinha.