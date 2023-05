Cantora vítima de acidente na BR-277 morre no hospital

Da Redação

A vítima não resistiu após 15 dias de internação

Uma das vítimas do acidente registrado no dia 19 de abril, na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, município que fica a 19,8 quilômetros de distância de Cascavel, morreu na última quinta-feira (04), no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Franciely Ferreira dos Santos Fonseca ficou internada na instituição de saúde por 15 dias, mas, devido ao seu estado clínico, acabou não resistindo.

No dia do acidente, a mulher, que era cantora, estava em um veículo Ford Ka, que trafegava sentido Curitiba. Em um determinado trecho da BR-277, o carro se envolveu em uma colisão com um utilitário, com placas de Ramilândia, cidade que também fica no oeste paranaense.

No total, sete pessoas ficaram feridas.

Por conta da batida, Franciely ficou hospitalizada por dias e, infelizmente, morreu. A prefeitura de Ramilândia, por meio da Secretaria de Cultura, lamentou a morte da mulher, já que ela era vocalista de uma banda da cidade.

“O exemplo de resiliência que Franciely nos deixou nunca será esquecido e certamente vai inspirar as pessoas que a amavam”, disse a nota.



Com informações do Ric Mais.

