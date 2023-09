Cansados de arrombamentos, empresários dormem dentro de bancas no PR

Empresários paranaenses, donos de bancas localizadas na Praça Rui Barbosa no centro de Curitiba, capital do Estado, começaram a dormir dentro dos próprios comércios para evitar arrombamentos, depois de uma onda de crimes ter sido registrada. Nesta terça-feira (12), alguns deles falaram sobre a falta de segurança.

continua após publicidade

"Tem que dormir dentro, se não tiver ninguém aqui dentro de manhã vai estar as portas abertas. Se eu ficar aqui dentro pra mim vai estar tranquilo. O vizinho mora dentro da banca faz meses, por causa dessa insegurança. É um cuidando do outro", contou um dos empresários, que preferiu não se identificar.

- LEIA MAIS: Empresária de Apucarana desabafa após novo furto em loja: "não temos mais sossego"

continua após publicidade

A repórter Beatriz Frehner foi até a praça, que é uma das mais importantes da cidade, e conversou com diversos empresários que optaram por perder o conforto de uma boa noite de sono para garantir o sustento da família. "As pessoas que trabalham acordam 5 horas para vir trabalhar e levantar o sustento da família, para os caras [bandidos] virem do nada e levar [as mercadorias], é bem difícil. Se os caras vierem arrombar e eu estiver dentro, infelizmente, de alguma forma será feita justiça", desabafou outro empresário.

As informações são do portal de notícias RicMais.

Siga o TNOnline no Google News