Cândido de Abreu comemora aniversário com show de Ana Castela

Considerada uma das novas vozes do sertanejo, Stefani Pizo fica responsável pela abertura do show

As comemorações em alusão aos 68 anos de emancipação política de Cândido de Abreu, no Paraná, começam na noite desta sexta-feira (25), e a cantora Ana Castela sobre ao palco para a abertura das festividades. Considerada uma das novas vozes do sertanejo, Stefani Pizo fica responsável pela abertura do show.

O evento acontece no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Lenço Colorado e todas as apresentações musicais terão entrada gratuita para aqueles que desejarem prestigiar os artistas. No sábado e domingo (26-27), das 09h às 18h, haverá brinquedos para as crianças.

Já neste sábado (26), os moradores de Cândido de Abreu contam com o grande Festival de Talentos, das 19h às 21h. A DJ Fernanda Mancini também sobe ao palco, enquanto a dupla Clayton e Romário fica responsável por terminar a segunda noite.

Finalizando as comemorações, no domingo (27), o grupo Samba de Todos estão encarregados de trazerem muita alegria para os participantes. Guilherme e Benuto encerram as festividades da cidade.





