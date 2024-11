Candidatos trocam farpas após votação em Curitiba

Siga o TNOnline no Google News

Candidatos a prefeito em Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) mantiveram a troca de farpas neste domingo (27) de votação. A eleição na capital foi marcada pelo clima tenso entre as campanhas.

Eduardo Pimentel disse lamentar a forma como a campanha eleitoral se desenrolou nos últimos dias, citando ataques contra a família, incluindo a mãe dele, já falecida.

“Eu lamento muito a forma que a campanha tomou nos últimos dias, com muitos ataques na televisão, mas principalmente nos últimos três dias nas redes sociais. Eu sofri uma série de ataques contra minha honra, a minha família, de todos ligados a mim. A política não é vale tudo, tem que ter respeito, tem que ter responsabilidade”

Já Cristina Graeml criticou as últimas pesquisa que colocam o adversário na frente. “Vou repetir o que eu disse no primeiro turno: As pesquisas eleitorais, às vezes, são usadas como instrumentos de desinformação. (...) Não acredite em pesquisas”, disse.

