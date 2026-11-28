Um candidato de Londrina, no Norte do Paraná, teve uma surpresa ao fazer a prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicada em 15 de novembro: uma das questões adaptou uma reportagem assinada pela própria mãe dele, a jornalista Lebna Landgraf. O texto abordava o prêmio internacional conquistado pela engenheira agrônoma Mariangela Hungria e foi transformado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em uma pergunta sobre bactérias simbióticas.

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Thomás Landgraf Pedreiro, de 18 anos, relatou à RPC que não notou de imediato que o texto havia sido escrito pela mãe durante a resolução da prova. Ele disse ter identificado a referência a Mariangela Hungria e à Embrapa Soja, instituição em que Lebna atua há 26 anos, ainda na quarta questão resolvida do exame, mas só percebeu a assinatura da mãe ao chegar em casa, por volta das 19h, após tirar uma foto da pergunta e observar o sobrenome na tela do celular. Candidato a uma vaga em Engenharia Química, o jovem acertou a questão segundo o gabarito, e Lebna comemorou tanto o desempenho do filho quanto a presença do trabalho no exame.

A pesquisadora Mariangela Hungria, também moradora de Londrina, contou que ficou sabendo da citação no Enem ainda no domingo da prova, quando começaram a surgir mensagens e fotos da questão em grupos de conversa enquanto ela estava em casa. A pergunta faz referência à conquista da engenheira agrônoma no Prêmio Mundial da Alimentação de 2025, conhecido como o "Nobel da agricultura".