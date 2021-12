Canário-da-terra aparece em câmera da BR-376; assista

Um canário-da-terra apareceu em uma câmera de monitoramento da BR-376, em Tijucas do Sul, no Paraná. O vídeo foi registrado na quinta-feira (9).

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o pássaro foi flagrado por um dos equipamentos que monitoram a movimentação do km 656 da rodovia.

A ave é da espécie Sicalis flaveola, que é comum no Brasil, de acordo com a concessionária.

Os canários-da-terra são conhecidos pelo canto melodioso e por reutilizar ninhos.

