Campo de girassóis faz sucesso e vira atração em Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O lugar possui uma enorme plantação de girassóis

A Zona Leste de Londrina ganhou, novamente, uma belíssima paisagem com a plantação de girassóis localizada na Avenida Robert Koch. As flores amarelas dão um toque especial na avenida movimentada e atraem a atenção de diversas pessoas. As informações são do site Tem Londrina.

continua após publicidade .

O lugar possui uma enorme plantação de girassóis e tem virado a atração principalmente daqueles que busca por um registro fotográfico ou apenas contemplar a beleza do local.

O campo fica situado a alguns quartões depois do Hospital Universitário (HU) de Londrina, bem ao lado de um condomínio residencial. O espaço, apesar de ser privado, está aberto para visitação.

Siga o TNOnline no Google News