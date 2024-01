Campeonato relâmpago de beach tennis atrai turistas no Paraná

Febre nacional, o beach tennis é uma das atividades esportivas que podem ser praticadas pelos veranistas nas arenas do Verão Maior Paraná no Litoral. Nesta última quarta-feira (10), a modalidade foi destaque na praia de Caiobá, em Matinhos, com a disputa do Torneio Relâmpago de Beach Tennis, com a participação de 25 duplas mistas. O campeonato teve classificatórias de quatro games e semifinais e finais de seis games.

A disputa relâmpago atraiu turistas de diversas regiões do Paraná e mesmo de fora do Estado que estão passando a temporada nas praias, como o casal campeão do torneio, Clóvis e Helena Escrienki, de 55 e 56 anos, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. “Foi uma satisfação imensa participar e junto com todos fazer essa festa maravilhosa que está sendo o Verão Paraná”, comemorou Helena.

O Verão Paraná Maior oferece uma série de atividades esportivas para o veranista se manter ativo nas praias do Paraná. Um dos destaques é a parede de escalada com 8 metros de altura que termina com a descida em uma tirolesa de 60 metros de comprimento. O equipamento já foi montado em Shangri-lá e agora fica em Caiobá até o início de fevereiro.

As arenas esportivas estão espalhadas por seis praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, e outras duas em Porto Rico e São Pedro do Paraná, na Costa Noroeste do Estado. Os locais são voltados para a recreação dos veranistas e também devem receber, ao longo da temporada, cerca de 30 eventos especiais com atletas e ex-atletas profissionais.

As arenas contam com uma série de equipamentos e podem ser utilizadas gratuitamente para atividades como vôlei de praia, futevôlei, beach soccer, natação, surfe, beach tennis, handebol de areia, futmesa e os crossgames. Nos palcos, profissionais de recreação também oferecem aulas de dança e exercícios aeróbicos. As atividades diárias começam às 8h30 e seguem até 17h30.

Além das atividades gerais abertas ao público, algumas arenas contam com arquibancadas com capacidade para até cinco mil pessoas, onde acontecem 30 eventos esportivos, como o Futebol das Estrelas e o Vôlei das Estrelas, reunindo craques das duas modalidades.

Também estão programados eventos mais radicais, como o skate, motocross, BMX freestyle e o Rally Transparaná – o mais importante evento de off-road do Estado, que terá o Litoral como ponto de chegada. Ao longo das próximas semanas, também ocorrerão eventos específicos variados, incluindo apresentações de ginástica rítmica, corridas de rua e pescaria em caiaque.

