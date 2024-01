Campeonato Paranaense será transmitido pela TV Paraná Turismo em 2024

A TV Paraná Turismo vai ser o canal oficial do futebol paranaense em 2024. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (9) uma parceria com a Federação Paranaense de Futebol (FPF) para transmissão do Campeonato Paranaense, com patrocínio da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Os 12 clubes que participam da edição deste ano são: Azuriz, Cianorte, Athletico, Andraus, Coritiba, Cascavel, Galo Maringá, Sãojoseense, Londrina, Maringá, Operário e PSTC.

O governador destacou a importância do principal campeonato do Estado ser transmitido para todo o Paraná. "A iniciativa vai valorizar os clubes, em especial os do Interior, com mais exposição de seus patrocinadores e atletas, já que as transmissões vão para todo Brasil", afirmou.

“A TV Paraná Turismo tem como propósito divulgar as coisas boas do Estado: o nosso turismo, as nossas belezas e agora também o nosso esporte. Fizemos essa parceria de transmissão ano passado com o futebol de salão, com mais de 50 jogos transmitidos das séries Ouro, Prata e Bronze, e também na Segunda Divisão do Paranaense. E o sucesso foi tanto que agora firmamos essa parceria com a Federação Paranaense de Futebol para divulgar e transmitir os jogos das principais equipes do Estado”, complementou o governador.

O presidente da FPF, Hélio Cury Filho, disse que o torcedor paranaense é quem vai ganhar com a transmissão do Estadual na TV Paraná Turismo. “Será uma parceria em que o público paranaense terá na tevê do Estado um jogo por rodada transmitido de forma gratuita, diretamente na sua televisão, para poder acompanhar seu time de coração. E as transmissões vão atender a todos os clubes, que vão poder mostrar sua tradição, suas cores e seus patrocinadores”, afirmou.

O secretário de Estado da Comunicação, Cléber Mata, ressaltou que os torcedores de todo o Paraná terão transmissão de qualidade das partidas da elite do futebol local. “Fizemos um teste no primeiro semestre do ano passado com a transmissão da Segunda Divisão. Medimos a audiência e começamos a incomodar um pouco até a concorrência. É um ativo que construímos e agora, certamente, com a Primeira Divisão, a expectativa é ainda maior. Não tenho dúvida de que a repercussão vai ser ainda melhor”, destacou.

O presidente da Sanepar, Claudio Stábile, disse que a marca da companhia será valorizada com o Campeonato Paranaense. Ele lembra também da importância de o Estado incentivar o esporte paranaense. “A Sanepar presta um serviço de saúde pública e o esporte ajuda na saúde. E com essa transmissão da TV Paraná Turismo podemos incentivar mais meninos e meninas a também praticarem esportes”, comentou.

Transmissões

A primeira transmissão do Campeonato Paranaense pela TV Paraná Turismo será do Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema) na abertura do campeonato, dia 17 de janeiro, entre o atual campeão da Série B, o Andraus, e o atual campeão paranaenase, o Athletico, às 20 horas.

O Campeonato Estadual vai seguir a fórmula do ano passado com 17 rodadas. A primeira fase da disputa será em 11 rodadas em turno único em que todos os clubes se enfrentam. Na primeira fase, a TV Paraná Turismo vai transmitir ao menos um jogo às quartas-feiras e um aos sábados até a 10ª rodada. A única partida a ser transmitida no domingo nessa etapa será o da 11ª rodada, que fecha o primeiro turno do Paranaense, quando todas as partidas serão disputadas no mesmo horário, às 16h, no dia 25 de fevereiro.

Os oito primeiros classificados da primeira fase da disputa se classificam para o mata-mata das quartas de final. Já os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão do Estadual de 2025.

Do mata-mata das quartas de final – em que o melhor classificado na primeira fase enfrenta o oitavo colocado, o segundo enfrenta o sétimo, e assim por diante – saem os semifinalistas. A grande final será transmitida pela Paraná Turismo no dia 7 de abril.

A transmissão do Campeonato Paranaense pela TV Paraná Turismo pode ser acompanhada no Estado pelos canais 9.1 UHF na tevê aberta, 509 na Claro/NET e frequência 3985 pela Star One D2. Em todo o Brasil as partidas poderão ser assistidas pelo canal 236 da Banda Ku, pelo canal 66 da SKY TVRO e pela frequência 3985 pela Star One D2.

Outras transmissões

A Paraná Educativa já transmitiu em 2023 a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, também com patrocínio da Sanepar. A tevê estatal também passou no mesmo ano as séries Ouro, Prata e Bronze, além da Copa Paraná de futebol de salão masculino e as séries Ouro e Prata da disputa feminina nas transmissões que ficaram conhecidas como “Segundas do Futsal” pela data das transmissões.

Presenças: Estiveram presentes no anúncio o vice-governador Darci Piana; o secretário de Estado dos Esportes, Helio Wirbinski; o secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel; o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Marcelo Fachinello; o deputado estadual Hussein Brakri; e representantes dos clubes paranaenses.

