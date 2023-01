Camisa 'bloqueia' bala perdida que atingiu peito de menina no PR

Da Redação

Emily Lamarque de Oliveira assistia à explosão dos fogos de artifício

Uma menina de 11 anos foi atingida por uma bala perdida, mas teve apenas ferimentos leves após a camisa que estava usando "bloquear" o projétil.

O caso foi registrado na madrugada do domingo (1) em Foz do Iguaçu (PR), quando Emily Lamarque de Oliveira assistia à explosão dos fogos de artifício após a virada de ano e sentiu uma pontada do lado direito do peito.

"Foi tipo um soco bem forte que penetrou, um impacto muito forte. Achei que seria uma pedra, alguma coisa dos fogos, mas fui ver e tinha um buraco", contou a criança em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

Emily foi levada ao hospital pelos pais e, no local, os médicos constataram que a bala entrou dois centímetros no peito da menina.

O sutiã dela ficou com um buraco, mas a camisa que ela usava entrou no corpo junto com o projétil e não foi perfurada.

"O médico falou que a roupa dela foi um escudo, um colete salva vidas que a salvou. Falei: 'Deus que colocou a mão', né?", explicou Roseli Américo, mãe da menina.

Emily deixou o hospital ainda no dia 1º, somente com um curativo no peito. Ela se recupera em casa e não atribui o salvamento à camisa, e sim a um milagre. "Foi Deus que me fez usar a blusa", disse.

