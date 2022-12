Caminhonete rebaixada de 'auto escola' é apreendida no Paraná

Da Redação

Foram constatadas diversas irregularidades na documentação, além dos pneus carecas

A criatividade do paranaense vai longe! Na manhã desta quinta-feira (1º), uma Montana rebaixada foi apreendida pela Autarquia Municipal de Trânsito (Transitar) de Cascavel, após utilizar adesivos que se assemelham aos das auto escolas.

Conforme informações da CGN, a equipe de fiscalização avistou o veículo rebaixado e fez a abordagem, na região do bairro Ciro Nardi. Foram constatadas diversas irregularidades na documentação, entretanto o que mais chamou a atenção no carro foram os adesivos com os dizeres "Baixo Escola".

De acordo com a Transitar, a Montana também estava com os pneus carecas, oferecendo riscos. O carro foi guinchado e encaminhado ao pátio da Transitar, até que o proprietário realize a devida regulamentação.





Fonte: Informações CGN.

