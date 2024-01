Caminhonete para em cima de anteparo e motorista morre na BR-376

Um motorista de uma caminhonete morreu em um acidente na madrugada desta segunda-feira (1º) na altura do km 489 da BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro não venceu a curva e bateu contra o anteparo que separa a pista em frente a Costa Ferro por volta das 05h40.

O condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista e em seguida bateu contra um objeto fixo que resultou no óbito do condutor do veículo. O veículo seguia no sentido decrescente da rodovia (Ponta Grossa X Tibagi).



O condutor foi identificado como Rosnei Correa do Prado, de 29 anos. Ele estava sozinho e ficou preso nas ferragens.

O veículo S10 tinha placas do município de Irati e foi encaminhado ao pátio da PRF em Ponta Grossa.

A falta do uso de cinto de segurança pode ter agravado as consequências do acidente.

