Caminhonete invade calçada e arrasta pedestre no Paraná

apesar do impacto da colisão, o estado de saúde do pedestre é estável

Uma caminhonete desgovernada invadiu a calçada e arrastou um pedestre na tarde desta sexta-feira (27), em Guarapuava, na região central do Paraná. Câmeras de segurança da região registraram o momento em que o veículo atingiu um homem, de 49 anos.

Nas gravações, a caminhonete aparece descendo uma rua em marcha ré, desgovernada. O veículo atinge um carro que passava pelo local e, logo em seguida, o pedestre que estava na calçada. O homem percebeu a movimentação e tentou fugir, mas não conseguiu e foi arrastado por alguns metros.

De acordo com as informações do portal Rede Sul, apesar do impacto da colisão, o estado de saúde do pedestre é estável. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Tereza com uma fratura exposta abaixo do joelho.

Ainda não há informação sobre o que motivou o acidente. Existe a possibilidade que a caminhonete teve uma falha mecânica.





