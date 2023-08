Caminhonete cruza pista e colide com duas motocicletas em Londrina

O condutor de uma caminhonete causou um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (15) após cruzar a Avenida Jules Verne, na Zona Oeste de Londrina, no Norte do Paraná. Dois motociclistas bateram contra a carroceria do veículo e ficaram gravemente feridos.

Segundo relato do motorista da caminhonete, ele seguia pela Avenida e pretendia fazer uma conversão na pista, mas foi atrapalhado pelo sol. O homem não teria conseguido enxergar o tráfego intenso. Os motociclistas que estavam atrás colidiram com o veículo.

Foto por Reprodução

As vítimas foram atendidas por equipes de socorro e, conforme informações do portal de notícias RicMais, ficaram gravemente feridas. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu a ocorrência e orientou o trânsito na região do Jardim Santa Rita II.

