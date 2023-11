Caminhonete com trabalhadores na carroceria é atingida por carro no PR

Cinco trabalhadores que eram transportados na carroceria de uma caminhonete ficaram feridos após um carro bater contra o veículo que eles estavam na BR-369, em Mamborê, no centro-oeste do Paraná. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (14), em um trecho de pista simples.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo com os trabalhadores estava saindo de uma estada rural e, ao acessar a rodovia, foi atingido pelo carro. O condutor também se machucou.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do Samu Aéreo e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais da região com ferimentos moderados. Com o impacto, a frente do automóvel ficou destruída. A caminhonete ficou com a carroceria quebrada.

A polícia investiga as causas do acidente e sobre a permissão de transportar os trabalhadores na carroceria.

