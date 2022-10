Caminhonete arranca três postes em acidente no PR; veja o flagrante

Da Redação

No início da madrugada desta terça-feira (18), um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Brasília, no bairro Cidade Alta, em Medianeira, região oeste do Paraná. Câmeras de segurança flagraram a caminhonete, que bateu e arrancou um poste de luz.

Pelas imagens é possível ver a colisão. Após um primeiro poste ser arrancado, ele acaba levando junto outros dois postes pela fiação. As imagens mostram que caía uma chuva leve. Com a rua molhada, o motorista perde o controle da direção do veículo, rodopia na pista e acontece a colisão.

Apesar da batida muito forte, a princípio, o motorista do veículo não se machucou. A Copel precisou de algumas horas de trabalho para consertar os postes e a fiação arrancada. Algumas residências do bairro ficaram sem luz após o acidente.

