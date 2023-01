Caminhoneiros vítimas de grave acidente na BR-476 são identificados

Da Redação

O choque foi tão violento que a cabine de uma das carretas chegou a ser arrancada e foi parar a alguns metros

Foram identificados os dois caminhoneiros vítimas do grave acidente que aconteceu na tarde desta segunda-feira (30) na PR-476, em Araucária, na Grande Curitiba, Paraná. A colisão envolveu duas carretas na altura do quilômetro 160. Assista no final da matéria.

As vítimas foram identificadas como Nilson Kapp e Carlos Alberto Bueno. Os trabalhadores morreram após uma colisão frontal entre os veículos. O choque foi tão violento que a cabine de uma das carretas chegou a ser arrancada e foi parar a alguns metros.

Nilson Kapp é morador de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Já Carlos Bueno é do estado de Mato Grosso do Sul. Ainda não há informações sobre horário de sepultamento das vítimas.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Nilson Kapp é morador de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento do grave acidente. Nas redes sociais, moradores contaram sobre o impacto do acidente. "Sou vizinha do ocorrido, o barulho foi tão forte, o impacto foi tão grande que chegou a tremer o chão, só de ouvir foi desesperador", escreveu uma moradora.



