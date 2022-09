Caminhoneiros são presos por contrabando de cigarros no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dois homens foram presos com aproximadamente um milhão de maços de cigarros contrabandeados na quarta-feira (14), em Colorado, região norte do Paraná. Os produtos provenientes de contrabando eram transportados em duas carretas que foram interceptadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

continua após publicidade .

fonte: Divulgação/Polícia Federal Aproximadamente duas mil caixas de cigarro oriundos do Paraguai foram apreendidas.

Segundo informações da polícia, agentes da PRE fizeram uma barreira onde foram parados os dois veículos de carga que trafegavam juntos. Como não havia qualquer documentação de transporte, os policiais vistoriaram a carga e encontraram aproximadamente duas mil caixas de cigarro oriundos do Paraguai, o equivalente um milhão de maços.

continua após publicidade .

LEIA MAIS - PRF apreende 350 mil maços de cigarros contrabandeados no PR

Os dois motoristas das carretas, de 25 e 39 anos, foram presos em flagrante e responderão pelo crime de contrabando.

fonte: Divulgação/Polícia Federal Motoristas das carretas, que têm 25 e 39 anos, foram presos em flagrante.

continua após publicidade .

OUTRO CASO

Há quase duas semanas outros dois motoristas foram presos com mais de 350 mil maços de cigarros contrabandeados. As apreensões ocorreram na BR-116, no Contorno Leste da capital do Paraná. As duas apreensões ocorreram simultaneamente.

De acordo com a PRF, uma van com quase cem mil maços de cigarro, e um caminhão baú carregado com mais de 252 mil maços, foram abordados pelas equipes que faziam o patrulhamento na rodovia. Os dois veículos estão em nome do mesmo proprietário e emplacados em uma mesma cidade, no interior de São Paulo. Clique aqui e leia mais.

Siga o TNOnline no Google News