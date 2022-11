Caminhoneiros interditam rodovias no PR, apesar de decisão judicial

Da Redação

Havia, no total, 71 trechos interditados no Paraná

Caminhoneiros continuam interditando trechos de rodovias federais no Paraná nesta terça-feira (1º), apesar de decisão da Justiça que determina o desbloqueio das vias. Segundo balanço divulgado às 6h pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), continuam sendo registradas manifestações com interdições em várias regiões do estado.

De acordo com a PRF, em Apucarana há dois bloqueios ativos, sendo um trecho da BR-376, próximo ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, e um trecho da BR-369, próximo ao 10º Batalhão de Polícia Militar.

Um trecho da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná, também foi interditada por caminhoneiros bolsonaristas na tarde de segunda-feira (31). Conforme informações apuradas no local, insatisfeitos com o resultado das eleições, os manifestantes atearam fogo em pneus colocados no meio da pista. Eles informaram que o bloqueio é liberado a cada 30 minutos, permitindo a passagem de carros de passeio e também veículos com carga perecível e também com remédios.

No entanto, a Justiça Federal do Paraná decidiu que quem continuar realizando as interdições devem pagar uma multa diária de R$ 10 mil. A PRF já foi notificada sobre a decisão judicial.

Paraná

Na tarde de segunda-feira, por volta das 18h40, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) divulgou um balanço a respeito das rodovias estaduais que contam com bloqueios. Veja:

PR-092, em Joaquim Távora: parcialmente bloqueada, passando apenas ambulância, carga-viva, medicamentos e alimentos. Há, em média, 100 pessoas

BR-153, em Ibaiti: a pista está liberada apenas para veículos de emergência, carros de passeio, cargas vivas e alimentos perecíveis. Há, em média, 300 pessoas

BR-092, em Wenceslau Braz: o tráfego está liberado para veículos de emergência, cargas vivas e alimentos perecíveis. Há, em média, 100 pessoas

BR-153, em Santo Antônio da Platina: passam somente veículos de emergência, cargas vivas e alimentos perecíveis. Há, em média,100 pessoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) utilizou o perfil oficial da corporação do Twitter para divulgar um balanço sobre as rodovias federais que estão bloqueadas ou que já foram liberadas. Segundo as autoridades, havia, no total, 71 trechos interditados no estado. Desse número, 25 bloqueios já foram encerrados, ou seja, 46 pontos ainda contam com manifestantes.

Confira:

fonte: Reprodução/Twitter Alguns pontos já foram liberados pela PRF

fonte: Reprodução/Twitter Alguns trechos estão bloqueados parcialmente

fonte: Reprodução/Twitter Trechos bloqueados no Paraná

Bloqueio de Jataizinho é encerrado

No início da manhã desta terça-feira (1º), a PRF deu fim ao ponto de interdição localizado no km 130 da BR-369, em Jataizinho, norte do Paraná. Com a ação dos agentes, o fluxo de veículos voltou ao normal no trecho. Assista:

Nota da PRF

A corporação emitiu uma nota onde detalha o cumprimento das decisões judiciais:

"Mesmo antes da determinação do STF, a PRF já havia pedido um interdito proibitório para fortalecer as ações de liberação das rodovias. A liminar nos foi concedida ontem às 20h.

Desde a noite de ontem as equipes estão atuando nos pontos para o cumprimento da liminar.

A PRF já conta com um plano de ação que está em execução desde o início das manifestações. Inclusive com a convocação de policiais em folga. Férias de servidores também foram suspensas no Estado.

Por enquanto não teremo entrevista aqui nos estado, Brasília realizará uma coletiva às 11h."

