Caminhoneiros contrários à vitória de Lula bloqueiam PR-445 em Cambé

Caminhoneiros protestam contra a vitória de Lula

Caminhoneiros contrários à vitória de Lula, no segundo turno das eleições, interditaram nesta segunda-feira (31), a PR-445 em Cambé, no norte do Paraná. O trecho fechado fica próximo ao Auto Posto Cupimzão.

Para impedir a passagem, os manifestantes utilizam pneus e pedaços de madeira. Somente veículos pequenos e motocicletas estão sendo liberados.

No início da tarde, cerca de 1,5 km de fila era registrado nos dois lados da pista. Uma faixa foi colocada sobre a grade da passarela de pedestres com os dizeres: “Presidente, acione as forças armadas contra o câncer do Brasil”.

O Sindicato dos Transportes Rodoviários informou que a paralisação não partiu do sindicato. Os próprios motoristas estariam organizando a mobilização. O protesto é acompanhado por equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Até às 16 horas, o Paraná tinha pelo menos 29 pontos de bloqueio em protesto contra o resultado das eleições presidenciais.

Com informações da Tarobá News.

