Caminhoneiro tenta enganar PRF e é preso com 200 mil maços de cigarros no PR

Abordado em um posto de combustíveis em Candói, o motorista de 37 anos mentiu aos agentes dizendo que o veículo estava vazio e quebrado

Um caminhoneiro estrangeiro de 37 anos foi preso com cerca de 200 mil maços de cigarros contrabandeados na manhã desta sexta-feira (30), em Candói, na região central do Paraná. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um posto de combustíveis às margens da BR-277 e foi motivada pelo fato de a carreta ostentar placas do Paraguai.

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Ao ser questionado pelos policiais no quilômetro 398 da rodovia, o motorista tentou enganar a equipe para evitar a fiscalização. Ele alegou que o conjunto veicular estava com uma pane mecânica e garantiu que o compartimento de carga estava completamente vazio. A versão, no entanto, foi desmentida assim que os agentes vistoriaram o espaço e constataram que ele estava totalmente ocupado pela mercadoria ilegal.

Após o flagrante da carga ilícita, o condutor admitiu aos policiais que estava realizando o transporte dos cigarros, mas optou por exercer o direito de permanecer em silêncio e não forneceu mais detalhes sobre a origem ou o destino do material. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava para os procedimentos legais.