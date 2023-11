Caminhoneiro sofre ferimentos graves após colisão na BR-376

O acidente ocorreu em Ponta Grossa e mobilizou as autoridades

Um acidente grave foi registrado na noite desta sexta-feira, 3 de novembro, em um trecho da BR-376. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por atender o caso, houve uma colisão envolvendo dois caminhões, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e isso deixou um dos motoristas gravemente ferido.

A vítima, de 46 anos, colidiu o caminhão que conduzia na traseira de outro veículo de carga. Devido à batida, o homem ficou preso entre as ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e retiraram o motorista das ferragens. Após receber os primeiros cuidados, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Ponta Grossa para receber os devidos cuidados.

Por conta do acidente, houve interdição parcial da pista, por aproximadamente uma hora.

