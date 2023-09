Caminhoneiro se salva após carreta ficar destruída em acidente no PR

Um caminhoneiro teve um "livramento" e se salvou de uma tragédia, após ser vítima de um grave acidente no Contorno Norte de Maringá, no Noroeste do Paraná, na tarde deste domingo (3). A colisão entre dois caminhões, na região do bairro Jardim Sumaré, deixou a cabide de uma das carretas completamente destruída. Veja imagens abaixo

De acordo com informações de populares que testemunharam o acidente, um caminhão estava parado no acostamento da via, quando o motorista de outra carreta colidiu com a traseira do veículo. A cabine da carreta acabou se soltando durante a colisão, ficando destruída e causando uma grande cinemática no local.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. Conforme informações do portal Plantão Maringá, duas pessoas foram encaminhadas para um hospital da região com ferimentos leves e moderados. Apesar da grande e chocante destruição do veículo, ninguém teve ficou em estado grave.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

