Caminhoneiro que atingiu dezenas de veículos admite que estava drogado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caminhão atingiu mais de 40 veículos pelo caminho

O caminhoneiro que atingiu quase cinquenta veículos na BR-376, entre Ponta Grossa e Curitiba, no Paraná, na manhã deste sábado (14), admitiu que estava sob efeito de entorpecentes. O motorista, que já foi identificado, confessou que consumiu cerveja, rebite e usou cocaína cinco vezes antes de pegar a estrada. Pelo menos duas pessoas feridas foram localizadas pela polícia em hospitais de Curitiba.

continua após publicidade .

O motorista identificado como Nilson Pedros dos Santos, 35 anos, foi preso em flagrante com embriaguez constatada e sinais de surto psicótico. O homem relatou à Polícia Civil que estava há três dias sem dormir e seguia de Embu das Artes (SP) a Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, com a carga de engradados de cerveja vazios, e voltaria com elas para Embu.

- LEIA MAIS: Câmeras flagram caminhoneiro colidindo contra diversos veículos no PR

continua após publicidade .

Ainda com falas desconexas, ele disse em interrogatório que consumiu duas garrafas de cerveja, rebite e cocaína.

Por volta das 4h ou 5h da manhã, logo que Nilson saiu com o caminhão de Ponta Grossa, disse que foi alertado por outro motorista que havia dois homens em cima da carreta dele. Acreditando que seria um assalto, Nilson disse à Polícia Civil que saiu fazendo manobras, na tentativa de derrubar os supostos assaltantes da carreta.

O caminhoneiro atingiu pelo menos 35 veículos na estrada e outros 12 dentro de Curitiba. Ele dirigia uma carreta com placas de Mandaguaçu que teve toda a carga despejada pelo caminho.

continua após publicidade .

O momento que o veículo de carga atinge outros carros foi filmado. Veja: null - Vídeo por: tnonline

Com informações da RicMais

Siga o TNOnline no Google News