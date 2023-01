Caminhoneiro que atingiu cerca de 40 veículos no PR pede perdão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nilson Pedro dos Santos, 35 anos

O caminhoneiro, de 35 anos, que atingiu mais de 40 veículos na manhã de sábado (14), conversou com a RICtv nesta segunda-feira (16). O homem estava bêbado e drogado no momento dos acidentes, e foi preso em flagrante depois de percorrer cerca de 130 quilômetros entre Ponta Grossa e Curitiba, no Paraná.

continua após publicidade .

Nilson Pedro dos Santos pediu perdão aos proprietários dos veículos atingidos e confessou que usou rebite. O motorista classificou a droga, ainda, "como uma doença crônica que existe no mundo do caminhoneiro”.

LEIA MAIS: Caminhoneiro atinge mais de 40 veículos na BR-376, no Paraná

continua após publicidade .

“Nada do que eu vou falar aqui vai fazer com que as famílias acreditem em mim, mas eu peço perdão para todas as famílias que estejam envolvidas ali, e eles não sabem que isso [rebite] já é uma doença crônica que existe no mundo do caminhoneiro. Eu posso estar sendo o primeiro ou eu posso estar sendo o último, isso aí sempre vai existir”, disse Santos.

Além de confirmar o uso da droga, o condutor informou que estava trabalhando há três ou quatro dias sem dormir. A empresa que monitora o caminhão, no entanto, divulgou o tacógrafo do veículo, que mostra que ele esteve parado durante a noite.





continua após publicidade .

Ficha criminal

Nilson Pedro já possuía passagens pela polícia homicídio, roubo e desacato a autoridade. O caminhoneiro passa por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (16), para que a Justiça defina se ele seguirá preso ou responderá em liberdade.

O motorista foi autuado por tentativa de homicídio com dolo eventual, direção perigosa, dirigir sob efeito de entorpecente e por omissão de socorro.

Até o episódio, Santos não tinha nenhum registro de crimes de trânsito. “Ele está regularmente habilitado, a situação dele perante a empresa a Polícia Civil vai remeter cópia do procedimento ao Ministério Público do Trabalho para que verifique se há, ou não, alguma irregularidade”, disse o delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

continua após publicidade .

A Polícia Civil ainda apura a quantidade exata de veículos atingidos pelo caminhoneiro. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.





Fonte: RICtv.

Siga o TNOnline no Google News