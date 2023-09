Caminhoneiro quase provoca acidentes por dirigir sem descanso; assista

Um caminhoneiro quase provocou colisões frontais ao realizar manobras perigosas pela BR-116, no Paraná. Ele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quarta-feira (6). Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

Segundo a polícia, o motorista contou que começou a viagem no dia anterior, no Espírito Santo, e iria até o Rio Grande do Sul sem cumprir o descanso obrigatório. Não houve como comprovar a quantas horas o caminhoneiro estava dirigindo pois o disco do tacógrafo estava vencido, informou a PRF.

Vídeos gravados por outro caminhão mostram o condutor, que tentava fazer uma ultrapassagem, "obrigando" veículos que vinham no sentido oposto a terem que trafegar pelo acostamento da rodovia. Assista:

continua após publicidade

Ele foi interceptado em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba, trafegando com uma carga de frutas. A PRF informou que foram localizados dentro da cabine 17 comprimidos de "rebite", anfetamina usada para inibir o sono.

O veículo foi retido no pátio da PRF e liberado na manhã desta quinta-feira (7), após o cumprimento do descanso obrigatório.

Siga o TNOnline no Google News