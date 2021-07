Caminhoneiro perde controle e tomba veículo na BR-376

Da Redação

Por volta das 8h30 desta quinta-feira (22), um tombamento foi registrado na BR-376, em Ortigueira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. Parte da carga foi saqueada.

continua após publicidade .

De acordo com as informações dos agentes, uma carreta com frango congelado tombou e colidiu contra a mureta na rodovia. O condutor, que sofreu ferimentos leves, alegou que perdeu o controle da direção do caminhão.

Após tombar, parte do veículo permaneceu sobre a pista. Foi necessária a interdição da via, por aproximadamente 40 minutos, para destombamento e remoção do caminhão. Logo após o acidente, algumas pessoas saquearam parte da carga.

continua após publicidade .

O motorista do caminhão se recusou a ser encaminhado a uma unidade de saúde.