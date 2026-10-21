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TRISTEZA

Caminhoneiro morre preso às ferragens após colidir contra estabelecimento no Paraná

Vítima morava em Mandirituba e seguia em direção ao porto; Corpo de Bombeiros atuou no resgate nos escombros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhoneiro morre preso às ferragens após colidir contra estabelecimento no Paraná
Autor O resgate exigiu a intervenção de equipes do Corpo de Bombeiros - Foto: - Divulgação

A Polícia Científica do Paraná identificou como Amauri Valim Rodrigues, de 45 anos, o motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (21), em Paranaguá, no Litoral do Estado. O caminhoneiro, que era morador de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, conduzia um caminhão-tanque descarregado em direção ao porto quando perdeu o controle e colidiu contra a parede de um estabelecimento comercial no bairro Porto dos Padres.

- leia mais: Filho encontra a mãe morta dentro de casa no PR; namorado é flagrado por câmeras e preso pelo crime

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A batida ocorreu no cruzamento da Avenida Bento Rocha com a Rua Aníbal Dias Paiva. Com a força do impacto, a estrutura do imóvel cedeu e Rodrigues acabou ficando preso tanto às ferragens da cabine do veículo quanto aos escombros da parede destruída. O resgate exigiu a intervenção de equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam na remoção do corpo em meio aos destroços.

Após o isolamento e a perícia no local, o corpo da vítima foi encaminhado ao necrotério da Polícia Científica para a realização de exames complementares. As circunstâncias que levaram o caminhão a atingir o comércio serão investigadas pela Polícia Civil. O atendimento à ocorrência demandou um esforço conjunto e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e de agentes da concessionária EPR Litoral Pioneiro, que auxiliaram na sinalização e na segurança da via.

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