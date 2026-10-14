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FATALIDADE

Caminhoneiro morre esmagado ao colidir com carreta e cair em barranco na PR-151

A colisão ocorreu na ponte sobre o Rio Tibagi; motorista de 41 anos transportava carga de leite e morreu no local

Escrito por Da Redação
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Caminhoneiro morre esmagado ao colidir com carreta e cair em barranco na PR-151
Autor Foto: PRE

Um motorista morreu e um vigia ficou ferido em um engavetamento na rodovia PR-151, em Ponta Grossa (PR), na tarde desta quarta-feira (14). A colisão ocorreu na ponte sobre o Rio Tibagi, próximo ao Aeroporto Santana.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma carreta carregada de toras trafegava no sentido Palmeira–Ponta Grossa quando o motorista, de 25 anos, perdeu o controle da última carreta após passar por um desnível na pista. A parte traseira invadiu a pista contrária e atingiu um caminhão carregado de leite. Com o impacto, o caminhão de leite foi jogado para fora da estrada e rolou ribanceira abaixo. O condutor morreu preso às ferragens. O motorista da carreta de toras não se feriu.

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A carreta desgovernada continuou e atingiu um Chevrolet Celta estacionado próximo à cabeceira da ponte. O carro pertencia a um vigia de 41 anos, que estava sentado dentro do veículo. Com a força da colisão, o Celta foi arremessado para debaixo da ponte. O trabalhador sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado consciente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula.

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O trecho onde ocorreu o acidente passa por obras de manutenção. Motoristas que aguardavam na fila relataram dificuldades para trafegar no local devido a solavancos no asfalto e à falta de sinalização adequada.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou a ocorrência e bloqueou a rodovia por mais de quatro horas. A Polícia Científica realizou a perícia no local. O corpo da vítima fatal foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, com apoio do Corpo de Bombeiros.

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acidente de transito caminhâo notícias Ponta Grossa rodovia PR-151 Segurança no Trânsito
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