Caminhoneiro morre em grave acidente registrado na BR-163, no Paraná

Um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia BR-163, por volta das 22 horas desta terça-feira (17). O acidente aconteceu no início da serra do Alto Faraday, próximo a ponte do Rio Capanema, no município de Capanema, Paraná.

Conforme informações, um caminhão Volvo FH 540, na cor vermelha e placas de Pérola d'Oeste, estava sendo conduzido por Gilvan Amaro Cortes, de 45 anos, que não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local.

O caminhão estava carregado com milho, e a carga ficou espalhada nas margens da rodovia. A pista ficou parcialmente interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. Até o momento não há informações sobre como o acidente teria acontecido.

O corpo do caminhoneiro ficou preso entre as ferragens e foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Capanema. A PRF registrou o acidente e controlou o trânsito no local até a chegada da Criminalística e do Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.





Fonte: Informações Canal HP.

