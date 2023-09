Caminhoneiro morre em grave acidente na BR-376 no Paraná

Um grave acidente entre dois caminhões registrado nesta manha de quarta-feira (20), por volta das 07h00, na BR-376, na região da Colônia Witmarsum, em Palmeira. A batida aconteceu em um trecho da pista sentido Curitiba a Ponta Grossa, no km 548.

De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas, de 47 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por conta do acidente, o tráfego está fluindo apenas em uma faixa no sentido interior, causando uma fila de carros e fluxo lento na via.

Foto por Da Redação

Um dos veículos estava carregado com laticínios e alimentos embutidos, enquanto o outro carregava minério. Não há previsão para liberação total da pista.

