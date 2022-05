Caminhoneiro morre em colisão de carretas no Paraná

Da Redação

O acidente bloqueou a BR 277 no início da tarde de sábado (28)

Um motorista de caminhão morreu no início da tarde deste sábado (28), na BR 277, no município de Cantagalo, no Paraná. A colisão, envolvendo duas carretas, aconteceu no quilômetro 426 da rodovia, às 14 horas, causando bloqueio parcial das pistas.

Seguindo a Polícia Rodoviária Federal, uma das carretas, de transporte de veículos, teria tentado fazer um retorno quando pode ter errado a manobra e o veículo ficou em “L”, bloqueando a pista.

Ainda conforme levantamentos iniciais da PRF, com a manobra mal sucedida, teria ocorrido um pequeno engarrafamento no local e uma outra carreta, um caminhão bitrem, não conseguiu parar a tempo e bateu na carreta cegonha.

A violência do impacto foi tamanha que a carreta cegonha foi partida ao meio, na colisão. O condutor do bitrem morreu no local.