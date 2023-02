Caminhoneiro morre em acidente na BR-376, no Paraná

Da Redação

O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (23)

Um caminhoneiro morreu durante um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (23) na BR-376, entre Tibagi e Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. Dois caminhões colidiram no quilômetro 404 da rodovia.

Segundo informações apuradas pelo Atento a Rede, chovia forte na região na hora do acidente. Um caminhão teria batido na traseira do outro e o condutor não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro do veículo atingido não sofreu ferimentos.

O corpo da vítima foi recolhido para identificação e perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Telêmaco Borba.

Com informações: Ric Mais

