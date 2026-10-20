Caminhoneiro morre após veículo sair da pista e afundar em área alagada na BR-116

Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (20) em Quatro Barras; morte foi confirmada apenas após as equipes retirarem o veículo da água

Um motorista de 45 anos morreu na madrugada desta terça-feira (20) após o caminhão que ele conduzia sair da pista e submergir em uma área alagada no quilômetro 73 da BR-116, trecho do Contorno Leste, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O óbito foi confirmado pelas equipes de resgate somente após a retirada do veículo da água.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de meia-noite. O caminhão trafegava na pista sentido São Paulo quando atingiu o guard rail, atravessou a via contrária e acabou caindo em um banhado às margens da rodovia.

O policial rodoviário federal André Lago relatou que as equipes de socorro trabalharam com a esperança de encontrar o condutor com vida. A dinâmica que levou à perda do controle da direção, bem como a origem e o destino exato da viagem, ainda estão sendo apurados pelas autoridades.

Até o momento, a PRF não confirmou oficialmente se o caminhão estava carregado no momento do acidente, mas os agentes encontraram uma nota fiscal referente a produtos hospitalares durante o atendimento. Apesar da gravidade da ocorrência e dos trabalhos de remoção, não houve registro de congestionamento ou filas no trecho da rodovia.

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Com informações da Banda B