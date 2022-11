Caminhoneiro morre após despencar de ponte na BR-116; assista o vídeo

Da Redação

Um caminhoneiro, de 42 anos, morreu após o caminhão que dirigia cair de uma ponte, na tarde deste domingo (27). Marcelo Waterkemper perdeu o controle do veículo na altura do Km 555, da BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná.

Câmeras de segurança da concessionária que administra o trecho fizeram o flagrante chocante do acidente. As imagens fortes mostram o momento em que o caminhão colide com uma estrutura e despenca da ponte que fica sobre a represa do Capivari.

Conforme registro, é possível ver que o caminhoneiro segue pela pista da esquerda e, durante uma tentativa de ultrapassagem, perde o controle do veículo. O caminhão chega a oscilar na pista, bate contra uma placa no canteiro da direita e, depois, cai de uma altura de aproximadamente 30 metros.

Marcelo Waterkemper era natural de Planalto, no sudoeste do Paraná, era casado e deixa um filho.







